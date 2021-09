Plus

Machbarkeitsstudien sollen kompletten Bedarf überprüfen

Um dem neuen Kita-Gesetz, das am 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist und nach dem es einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung von sieben Stunden am Stück gibt, gerecht zu werden, hat die Stadt Montabaur Machbarkeitsstudien für die Kindertagesstätten St. Martin in Eschelbach und Himmelfeld in Montabaur in Auftrag gegeben.