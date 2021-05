Lukas Manneck ist der nächste Ginsheimer Erneut ist der SV Alemannia Waldalgesheim beim Hessenligisten VfB Ginsheim fündig geworden. In Lukas Manneck sicherte sich der Südwest-Oberligist einen Defensiv-Allrounder, der in der Zentrale oder auf der rechten Seite eingesetzt werden kann. Der 24-Jährige blickt auf eine fundierte Ausbildung beim SV Darmstadt 98 zurück, stieg mit dem Zweitligisten sogar in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Zudem verfügt Manneck über Führungsqualitäten, fungierte in der abgebrochenen Saison als Kapitän. Es ist übrigens zum zweiten Mal in Folge, dass sich der SVA die Dienste des Ginsheimer Kapitäns sichert. Im Sommer 2020 galt das für Oliver Schmitt, der schnell zum Stammspieler der Alemannen wurde. Auch Torjäger Can Özer spielte vor seinem Wechsel an die Waldstraße bei den Hessen. olp