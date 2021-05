Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 15:31 Uhr

So hat der Campus kurzfristig 20 hocheffiziente und zudem wartungsfreie Luftfilter für die Klassenräume anschaffen können, um die Gesundheit aller Lernenden und Lehrkräfte besser schützen zu können (die RLZ berichtete). „Die Filter sind so wirksam, dass wir im Grunde in den Klassenräumen keine Masken tragen müssten. Wir tun es natürlich trotzdem, da die Verordnung es vorschreibt“, erklärte Direktor Dr. Jens Feld. lsp