Lüftungsanlagen und Räume für Veranstaltungen

In der Einwohnerfragestunde hakte Manfred Hennig zum Stand des Einbaus der Lüftungsanlagen in den Schulen nach. Die Geräte seien geliefert worden, Hausmeister der Schulen seien in die Materie eingewiesen worden, so die Antwort von Bürgermeister Michael Schnatz.