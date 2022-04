Logistik pur: Wie ein Haus per Schiff nach Übersee kommt

Für das 1000 Quadratmeter große Davinci-Haus in den USA werden zwölf Seefrachtcontainer mit Bauteilen bestückt. Per Lkw treten sie ihre Fahrt zu den Häfen nach Rotterdam, Antwerpen oder Bremerhaven an – von dort aus geht es dann auf die mehrtägige Schiffsreise über den Atlantik. Jedes einzelne Bauteil muss beim Verladen exakt für den Zoll gewogen werden.

Große, farbige Baupläne verraten nicht nur, wo die einzelnen Elemente später beim Aufbau des Hauses zu finden sein werden, sie dienen auch dazu, diese möglichst sinnvoll in den Transportbehälter zu verstauen – das heißt in umgekehrter Reihenfolge, in der sie später an der Baustelle benötigt werden. Einige Fassadenteile sind indes so hoch, dass sie über die Seitenwände der Container hinausragen. Letztere werden daher nicht mit einem Metalldeckel verschlossen, sondern nur mit Planen abgedeckt und müssen deshalb als sogenannte Open-Top-Container auf dem Schiff ganz nach oben gestapelt werden.

Kurzum: Das Verschiffen eines ganzen Hauses nach Übersee kommt einer logistischen Meisterleistung gleich. „Da muss alles passen“, sagt Geschäftsführer Sascha Lamberty. Die erste Barriere stellt dabei gleich mal die Ausfahrt aus der Werkshalle in Elben dar: Maximal drei Meter darf der Container hoch sein, damit er durchs Rolltor hindurchpasst – da kommt es auf Zentimeter an. Allerdings ist dies nicht die kniffeligste Stelle auf dem langen Transportweg, berichtet Lamberty: „Der niedrigste Punkt ist tatsächlich eine Brücke in der Ausfahrt aus dem New Yorker Hafen. Danach müssen wir hier alles ausrichten.“ daw