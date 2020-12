Löwe und Nister zieren das Gemeindewappen

Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 14:54 Uhr

Im rechten Teil des Wappens ist am unteren linken Rand das Bergbausymbol Hammer und Schlägel eingefügt, um an den Bergbau, insbesondere die Grube „Güte Gottes“ in Bruchertseifen, auch „Eselsberg“ genannt, zu erinnern. Eine weitere Prägung des Dorflebens erfolgt durch die Landwirtschaft mit vier goldenen Ähren. Zudem verweisen die Ähren auf die zur Ortsgemeinde Bruchertseifen gehörenden Ortsteile Bruchertseifen, Haderschen, Hofacker und Langenbach. Der grüne Untergrund symbolisiert zudem Waldungen und die Landwirtschaft.