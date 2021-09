Lkw, Bagger und Co.: Auch Maschinenführer organisieren sich In der öffentlichen Facebook-Gruppe „Ahrweiler Fluthilfe – Börse für Maschinenführer und Gerät“ informieren und organisieren sich Bagger- und Lkw-Fahrer mit und ohne Gerät. Anforderungen, Einsätze und Unterstützungsleistungen werden abgesprochen. Die Gruppe hat um die 750 Mitglieder.

In der „Info“ wird erklärt: „Baggerfahrer,Radlader,Schlepperfahrer gebraucht? Gerät vorhanden, aber kein Fahrer verfügbar? Meldet euch hier!“ In den Gruppenregeln der Administratorin ist unter anderem zu lesen: „Keine Wipperfürth oder Hartmann-Videos, außer sie enthalten wichtige Info, konkrete Aufrufe, Kontakte oder Daten. In diesem Fall ist dem Beitrag unbedingt eine kurze Inhaltsbeschreibung beizufügen. Alle anderen Beiträge werden gelöscht Nur Beiträge rund um Baumaschinen/ maschinenführer.“ fbu