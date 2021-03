Gottesdienste zu den Kar- und Ostertagen: Von Gründonnerstag bis Ostermontag werden Gottesdienste per Livestream auf den Kanälen des Bistums Limburg übertragen. „Auch dieses Jahr wird Ostern nicht ausfallen“, sagt Bischof Dr. Georg Bätzing. „In einer Zeit, in der wir nicht wie gewohnt Gottesdienste besuchen können, sind die Live-streams eine Möglichkeit, dennoch gemeinsam das Osterfest zu feiern und aus der frohen Botschaft Hoffnung zu schöpfen.“

Das sogenannte „Triduum Paschale“, also die Gottesdienste an den Tagen Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, werden aus dem Limburger Dom gestreamt. Der Gottesdienst an Gründonnerstag, 1. April, wird ab 20 Uhr übertragen. Die Karfreitagsliturgie ist um 15 Uhr live zu verfolgen. A

m Karsamstag, 3. April, feiert der Limburger Bischof die Osternacht um 21 Uhr. Die Messe an Ostersonntag, 4. April, kann man ab 10 Uhr von zu Hause aus mitfeiern. Auch an Ostermontag beginnt der Livestream um 10 Uhr. Die Messe feiert Weihbischof Dr. Thomas Löhr ebenfalls im Limburger Dom.

Alle Streams sind über Youtube, Facebook und bistumlimburg.de erreichbar.