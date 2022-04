Livemusik quer durch die Stadt: Diese Künstler sind mit dabei

Livemusik gibt's beim Betzdorfer Frühlingsfest an folgenden Plätzen in der Stadt: bei den Siegterrassen am Breidenbacher Hof, auf dem Parkplatz bei Expert Klein, auf dem Busbahnhof, in der Fußgängerzone (Bahhof- und Decizer Straße), vor dem Rathaus sowie in der Viktoriastraße. Die Musiker werden an den dort jeweils 20- bis 30-minütige Auftritte haben, um dann an die nächste Station weiterzuwandern. Folgende Künstler sind mit dabei: JoJo Weber, Klaus Zeiler, Sascha Ax, Kevin Henderson, die „2 lustigen 3“, Decadent Cowboys, der Elvis-Presley-Imitator Jonny Winters (stilecht im Cadillac) sowie Milena Lenz, die mit Freunden ihr neues Kinderprogramm „Milli Zauberwald und ihre kleine Rasselbande“ vorstellen wird – die gesamte Show wird dann gegen 15.30 Uhr am Jugenddeck in der Viktoriastraße aufgeführt.