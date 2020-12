Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 17:41 Uhr

Literarisch-musikalische Matinee am Sonntag Die Matinee zur Sonderausstellung beginnt am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr im Museum Schlosspark. Christiane Kasper und Degenhard May bieten eine literarische Auswahl zum Thema.

Den musikalischen Part übernimmt das Oboentrio mit Julia Rohlfs, Johanne Müller und Esther May aus Bonn. Parallel zur Matinee ist die Bildhauerwerkstatt für alle großen und kleinen Besucher geöffnet. Am Samstag, 22. August, um 16 Uhr wird Degenhard May noch einmal bei einer Sonderführung die Geschichte der Weinflasche erzählen.