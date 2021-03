Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 101 Landtagsabgeordnete, von denen 51 Kandidaten ihr Direktmandat gewonnen haben (Erststimme) und 50 über die Landeslisten (Zweitstimme) ins Parlament eingezogen sind.

Beim letzten Mal gingen alle Direktmandate an SPD und CDU. Sollte dies wieder der Fall sein, können die kleineren Parteien relativ einfach errechnen, wer in den Landtag einzieht. Bei ihnen geht es dann streng nach der Reihenfolge auf ihrer jeweiligen Liste. Bei den großen Parteien ist es komplizierter. Da die gewählten Direktkandidaten auf jeden Fall ins Parlament einziehen, entscheidet sich erst relativ spät, wer und wie viele Bewerber von der Liste in den Landtag kommen. tf