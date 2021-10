Plus

Der Lions Club Montabaur-Hachenburg nimmt nicht am Katharinenmarkt in Hachenburg teil. „Der Katharinenmarkt als das Traditionsfest in Hachenburg und der Lions Club Montabaur-Hachenburg mit zehnjähriger Präsenz – das gehört für viele Besucher zusammen“, schreibt er in einer Pressemitteilung.