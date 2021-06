Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 16:53 Uhr

Unter dem Motto „All Power to the People“, hatte die Linke Koblenz am 1. Mai zu einer Demonstration aufgerufen. Dem Aufruf folgten rund 50 Personen.

Die Demonstration begann vor dem DGB-Büro am Moselring, ging dann in die Schlosstraße, wo es eine Kundgebung an der Kreuzung mit der Viktoriastraße gab, und führte schließlich bis auf die Wiesen vor dem Kurfürstlichen Schloss.

In verschiedenen Redebeiträgen wurde der Kapitalismus kritisiert, die Situation auf dem Koblenzer Wohnungsmarkt beziehungsweise der Mangel an kostengünstigen Wohnungen sowie eine zu laxe Bekämpfung der Corona-Pandemie. Letztere könnte längst überwunden sein, wenn man den Lockdown auch auf die Wirtschaft anwende, so eine Rednerin.

Die Demo verlief nach Coronavorschriften, die Teilnehmer trugen alle Masken, auf Sprechchöre oder Gesang wurde verzichtet. Der „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten kam genauso aus den auf einem Handwagen mitgeführten Lautsprechern wie die Arbeiterlieder von Hannes Wader.

pka