Limburger Unternehmen verkauft Gebäude an Investor

Pünktlich zur Eröffnung des neuen Rewe-Marktes in Nentershausen am 6. Januar gibt es auch eine Überraschung: Die in Limburg-Offheim ansässige Immobilien-Projektentwicklung Albert Weil, die das Projekt in den vergangenen Jahren realisiert hat, ist nicht mehr Inhaber des Gebäudes. Aus Datenschutzgründen könne man sich zum neuen Investor und auch den konkreten Vertragsinhalten, darunter dem Kaufpreis, nicht äußern, heißt es.