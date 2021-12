Lezius-Abschied bedingt Stühlerücken in den Ausschüssen

Da sich Antje Lezius (CDU) aus dem Kreistag verabschiedet hat, waren in jüngster Sitzung umfangreiche Neubesetzungen in den Ausschüssen nötig. So rückte Frederik Grüneberg, der von Landrat Matthias Schneider als Lezius-Nachrücker im Kreistag verpflichtet wurde, zum Beispiel in den Schulträgerausschuss (für Sabine Brunk) nach.