Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 20:08 Uhr

Lewentz sieht keinen Rassismus bei Polizei – und erntet Widerspruch Im Zuge des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd, der bei einer Festnahme von Polizisten getötet wurde, schwappt die Diskussion über Rassismus und Polizeigewalt auch über den Atlantik. Für SPD-Chefin Saskia Esken steht fest: Auch die deutsche Polizei ist „latent rassistisch“. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz widerspricht prompt: „Ich bin seit 14 Jahren für die Polizei Rheinland-Pfalz verantwortlich, und ich habe rassistische Ausfälle, die man der Polizei allgemein zuordnen könnte, nie erlebt“, sagte Lewentz.