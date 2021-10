Lesung zur Premiere

Die Premierenlesung findet am Samstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Laacher-See-Halle in Mendig unter Einhaltung der geltenden Coronavorschriften/2 G-Regel statt. Die kostenlose Veranstaltung wird musikalisch von Do's'n'don'ts acoustic aus Andernach begleitet.