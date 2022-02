Leiter der Selteser Studie: Erhebung eröffnet den „Blick in die Zukunft“

Mit der Erhebung der „Nicht-Corona-Krankheiten“ öffne die Studie bereits einen „Blick in die Zukunft“, sagt er. Die wissenschaftliche Begleitung und Untersuchung „jeglicher Auswirkungen auf die Gesundheit“ des Luftfilter-Betriebs lässt sich die Else Schütz Stiftung laut Geschäftsführer Dr. Johann Christian Meier einen sechsstelligen Betrag kosten. „Entscheidend ist für uns, nicht nur die Geräte aufzustellen, sondern zu wissen, was das wirklich bringt“, betont er. An der Erhebung der dazu erforderlichen Daten mitzuwirken, hätten die bedachten Kitas bereits mit der Annahme der Spende zugesagt.