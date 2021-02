Lehrlinge können vom Meister lernen Um mehr Menschen für die Bienen und ihren wichtigen Beitrag für unsere Umwelt zu begeistern, bildet Lambrich auch Hobbyimker aus. Dafür gibt es zum Einlesen ein kleines Buch, und man sollte an fünf Abenden eine Fortbildung vom Imkerverein St. Goar-Oberwesel dazu besuchen.

Am Bienenstock wird dann genau alles gezeigt und erklärt. Es gibt dazu jedoch nur eine Voraussetzung, die Lambrich wichtig ist: „Jeder, der bei mir das Imkern lernen will, muss das zwei Jahre nach meinem System tun.“ Wer Interesse hat, kann sich gern bei ihm melden, per E-Mail an imkerei-lambrich@ t-online.de. Wegen Corona ist es derzeit jedoch schwierig.