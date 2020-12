Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 20:49 Uhr

Lehrkräfte erhalten gefälschtes Corona-Schreiben

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat vor einem falschen Brief an die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz gewarnt. Das Ende Juni in Umlauf gebrachte Schreiben imitiert Briefkopf und Stil der amtlichen Schreiben aus dem Ministerium. Darin würden, zum Teil in satirischer Überspitzung, „krude Theorien“ zur Überwachung von Lehrkräften mittels implantierter Mikrochips und der Erfassung von GPS-Daten mit einer speziellen Corona-Warn-App für Lehrkräfte, die verpflichtend installiert werden müsse, formuliert.