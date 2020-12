Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat erneut die technische Ausstattung der Schulen in Rheinland-Pfalz kritisiert. Viele Schulen seien nicht ausreichend auf die Möglichkeit vorbereitet, dass es wieder zu Schulschließungen kommen und Unterricht zu Hause notwendig werden könnte, sagte Lars Lamowski, stellvertretender Landesvorsitzender des VBE dem SWR. „Das liegt unter anderem daran, dass man sich im Land keine Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Mindeststandard an Ausstattung an Schulen aussehen muss, damit ein Fernunterricht überhaupt ermöglicht werden kann“, sagte Lamowski dem Sender.