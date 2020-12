Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 20:49 Uhr

Lehrergewerkschaft kritisiert Hygieneplan für Schulen

Die Lehrergewerkschaft VBE hat den neuen Hygieneplan für die Wiederaufnahme des Regelbetriebs an den Schulen kritisiert. „Der neue Hygieneplan strotzt nur so vor paradoxen Vorgaben“, erklärte VBE-Landesvorsitzender Gerhard Bold in Mainz. Es sei kaum nachvollziehbar, warum überall Abstandsregeln eingehalten werden sollten, auch im „Pausenhof, in Schulfluren, aber plötzlich nicht mehr im Klassenraum“.