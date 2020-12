Zehn Lehrer am Landesmusikgymnasium in Montabaur haben nach Gesprächen mit der Schulleitung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit dem Mittel der sogenannten Remonstration klären lassen, ob sie dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn sie die vom Land angeordnete Maskenpflicht bei den Schülern durchsetzen und es dadurch zu gesundheitlichen Schäden kommen sollte. Als Beispiele führten die Lehrer Ohnmacht oder einen Sturz, wenn wegen der Maske die Brille beschlagen ist, an, erläuterte Claus Peter Beuttenmüller von der Schulleitung. Die Antwort der ADD war eindeutig: Lehrer können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn so etwas passiert, machte eine Sprecherin der ADD deutlich.