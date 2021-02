Lebenslauf Stefan Leukel

Stefan Leukel wurde in Hachenburg geboren, wuchs in Müschenbach auf und hat Hatterter Wurzeln. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in Hachenburg. Seine Ausbildung hat er bei der Kreissparkasse Westerwald (jetzt: Sparkasse Westerwald-Sieg) gemacht.