Lebenslauf in aller Kürze

Howard Carpendale wurde am 14. Januar 1946 in Südafrika geboren, kam 1966 zunächst nach England und trat in Norddeich erstmals in Deutschland auf. 1970 belegte er mit „Das schöne Mädchen von Seite 1“ den ersten Platz beim Deutschen Schlagerwettbewerb.