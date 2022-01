Le miracle de la Marne – Das Wunder von der Marne

Damit wurde der Rückzug auch der 1. Armee unumgänglich. Die 3. Armee ging ab dem 10. September zurück, die 4. und 5. Armee folgten ab dem 11. September. Der bis zu 100 Kilometer tiefe und teilweise sehr schwierige Rückzug, bei dem rund 40.000 Mann und 200 Geschütze verloren gingen, überraschte den gleichfalls erschöpften Gegner, sodass er anfangs nur langsam folgte. Daraus vor allem entstand die Legende vom „Wunder an der Marne“. Hinter der Aisne und Vesle schlugen die deutschen Truppen am 13./14. September französisch-britische Angriffe ab. Die Lücke zwischen der 1. und 2. Armee konnte erst an diesen beiden Tagen durch die neue 7. Armee geschlossen werden. Die deutschen Gesamtverluste in der Schlacht an der Marne wurden auf 135.000 bis 150.000 Mann geschätzt. krf