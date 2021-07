LBM setzt noch auf Baubeginn im Jahr 2022 „Seitens der Ausbauplanungen des LBM sind alle notwendigen Abstimmungen gelaufen und die Ausschreibung kann vorbereitet werden“, heißt es auf Anfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) zum Ausbau der L 288 in Steineroth. Allerdings sei die Baumaßnahme eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Werken. Hier gebe es noch Planungs- und Finanzierungsklärungsbedarf.

Die offenen Punkte sollen zeitnah geklärt werden. „Dann kann in Abstimmung mit den Werken die Ausschreibung eingeleitet werden. Bei diesem Stand ist davon auszugehen, dass die Maßnahme in diesem Jahr noch veröffentlicht wird und im kommenden Jahr in den Bau geht.“ an