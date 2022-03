Lautzert

Lautzert will voll auf Sieg spielen

In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg ist die SG Herdorf ist neben der SG Betzdorf die einzige Mannschaft, die dem Spitzenreiter SG Lautzert-Oberdreis bisher Paroli bieten und im Hinspiel einen Zähler abtrotzen konnte. Gleiches dürfte der Tabellenvierte am Sonntag ab 15 Uhr in Herdorf abermals vorhaben.