Lautzert Lautzert steht vor Geduldsspiel Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hat am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg Heimrecht gegen den SSV Weyerbusch. Mit einem Spiel weniger als das Führungsduo VfB Niederdreisbach und DJK Friesenhagen liegen die Gastgeber als Tabellendritter weiter in Lauerstellung und wollen auf dem Rasenplatz in Lautzert gegen den Tabellezehnten nichts anbrennen lassen. Lautzert ist das einzige Team der Liga, das noch kein Spiel verloren hat.

Dennoch warnt Lautzerts Trainer Zvonko Juranovic: „Wie zuletzt beim knappen 2:1-Sieg in Steineroth kann es auch diesmal ein Geduldsspiel werden.“ Am nächsten Mittwoch stehen sich beide Teams in Weyerbusch im Kreispokal erneut gegenüber. hf