Lautzert

Lautzert bangt um Knipser Pavelic

In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod am Sonntag ab 15 Uhr im Spitzenspiel beim Tabellenführer SG Herdorf gefordert. Durch seine erste Saisonniederlage (1:3 beim VfB Niederdreisbach) verpasste es Herdorf, den Vorsprung vor Lautzert auf fünf Punkte auszubauen und muss nun im Fall einer weiteren Pleite im Topspiel die Spitzenposition an die Gäste abtreten.