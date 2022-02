Plus

Der Sturm hat im Westerwaldkreis zu Stromausfällen geführt. Die Netzgesellschaft der Energieversorgung Mittelrhein (ENM) hatte in der Nacht mit Ausfällen an 230 Netzstationen zu kämpfen. Rund 20 Mitarbeiter waren von 3 Uhr an damit beschäftigt, die Störungen zu beheben, damit die Betroffenen schnellstens wieder mit Strom versorgt werden konnten.