Plus

Das Ehrenamt ist eines meiner zentralen Anliegen. Ich bin selbst ehrenamtlich sehr aktiv und weiß, was es bedeutet, nachts durch Sirenen geweckt zu werden und in den Einsatz zu gehen, obwohl der nächste Arbeitstag vor der Tür steht. Im letzten Jahr habe ich 36 Einsätze in der Funkeinsatzzentrale geleistet. Ehrenamtler haben auch nicht mehr Zeit als andere, aber sie haben mehr Herz.