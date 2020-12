Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 19:08 Uhr

Lanz-Manufaktur ist weltweit und auch ganz nah aktiv

Die Simmertaler Lanz-Manufaktur ist in Sachen LED weltweit unterwegs, hat unter anderem die Skyline der chinesischen Millionenmetropole Schanghai beleuchtet. Aber auch in der Heimat um Simmertal werden Akzente gesetzt. Straßenbeleuchtung in Hochstetten, Flutlichtanlagen in Simmertal, Merxheim und Weitersborn stehen an.