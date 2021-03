Landrat: Fallzahlen besorgniserregend rapide angestiegen

„Wir alle hätten uns gewünscht, dass der Inzidenzwert unter 100 bleibt und keine verschärften Maßnahmen angeordnet werden müssen, doch die Fallzahlen sind besorgniserregend rapide angestiegen“, heißt es von Landrat Alexander Saftig. Es werde „unfassbar schwierig, die Infektionszahlen zu senken“, wenn sich nicht alle an die „seit Monaten allgemein geltenden Verhaltensregeln im Umgang mit dem Coronavirus halten“. Saftig richtet daher einen Appell an die Bevölkerung: „Wir sehnen uns nach Normalität, nach den normalen persönlichen Kontakten, nach gemeinsamen Feiern und unbeschwerten Einkäufen in den heimischen Geschäften.