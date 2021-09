Landrat dankt Wahlhelfern und gratuliert Parteifreund Rüddel zum Sieg Aus Sicht der Neuwieder Kreisverwaltung und ihres Landrates Achim Hallerbach, der als Wahlleiter für den gesamten Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen verantwortlich war, ist die Bundestagswahl einmal mehr erfreulich reibungslos verlaufen. „Ich danke allen Wahlhelfern für ihren Einsatz. Und vor allem danke ich den Kollegen bei uns im Hause, namentlich Florian Nußbaum, Sven Adamczewski und Karolin Kaiser, sowie in den Verwaltungen von Stadt und Verbandsgemeinden für die hervorragende Organisation“, sagte Hallerbach laut Pressemitteilung.

Mit vier Abgeordneten ist der Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen künftig stark in der Hauptstadt vertreten. Landrat Achim Hallerbach gratulierte Martin Diedenhofen (SPD), Sandra Weeser (FDP) und Andreas Bleck (AfD) zum Einzug ins Parlament, beglückwünschte aber allen voran Erwin Rüddel (CDU), der sich in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen durchsetzte und zum vierten Mal in Folge das Direktmandat holte. Hallerbach freute sich zudem, dass die Wahlbeteiligung noch einmal leicht zugenommen hat und bei 76,4 Prozent lag. „Das ist ein starkes Zeichen für die Demokratie“, machte er deutlich.