Rheinland-Pfalz

Weil Corona-Infektionszahlen weiter bedrohlich steigen, verschärft die rheinland-pfälzische Landesregierung die Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen. Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, im Zuge der neuen Corona-Verordnung des Landes Besuche ab dem 1. Dezember wieder zu begrenzen, um Senioren zu schützen. In den kommenden Wochen sollen Heimbewohner höchstens noch zwei Menschen am Tag empfangen dürfen, die aus demselben Hausstand kommen müssen. Besucher müssen zudem künftig FFP2-Schutzmasken tragen.