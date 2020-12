Viele Kommunen in Deutschland haben ein Schuldenproblem. Besonders viele davon in Rheinland-Pfalz. Im Januar hat der CDU-Stadtverband Lahnstein das Thema in einer Mitgliederversammlung bereits aufgegriffen und die Problematik deutlich gemacht. „Einer der Gründe für die Altschuldenproblematik“, trug damals der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Groß vor, „sind die vom Land auf die Kommunen übertragenen Aufgaben ohne entsprechende finanzielle Mittelzuweisung“.