Landesjagdverband warnt vor erhöhter Wildunfallgefahr

Zum Beginn der Sommerzeit ruft der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz Autofahrer auf, in den nächsten Wochen besonders in den Dämmerungsstunden vorausschauend zu fahren. Die Zeitumstellung führe dazu, dass die Nahrungsgewohnheiten der Wildtiere mit dem Berufsverkehr kollidieren, wodurch die Gefahr von Wildunfällen steige, so der LJV. In der Dämmerung gehen die Tiere auf Nahrungssuche oder kehren in ihre Tageseinstände zurück.