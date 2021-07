Plus

In der vergangenen Woche äußerten besorgte Bürger aus Burgschwalbach, dass nach den Starkregenereignissen in den vergangenen Jahren der Hang an der Zufahrt zur Burg Schwalbach, zum Märchenwald und Sportplatz an der Paul-Morant-Allee ins Rutschen kommen könnte (unsere Zeitung berichtete). Diese Befürchtungen entkräftete jetzt Ortsbürgermeister Ehrenfried Bastian.