Corona-Tests für Kitakinder gibt es bislang in Rheinland-Pfalz nicht, in der Landeshauptstadt Mainz soll nun aber noch im Laufe des Aprils ein Projekt zu Testungen von Kitakindern an einzelnen Kitas mit ausgewählten Gruppen starten, teilte die Stadt mit. Man prüft derzeit unterschiedliche Testmethoden – darunter das Durchführen von Schnelltests durch mobile Profiteams, aber auch den Einsatz sogenannter Lolli-Tests. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte noch gesagt, Lolli-Tests seien derzeit noch nicht zugelassen. Für das Kitapersonal gibt es bereits seit Ende Januar Schnelltests, in Mainz werde das auch rege genutzt, hieß es weiter. In Mainz arbeitet man dafür mit der Johanniter Unfallhilfe (JUH) zusammen, die während der Arbeitszeit in den Kitas die Beschäftigten einmal wöchentlich kostenlos testet. Seit wenigen Tagen kämen dazu auch Selbsttests zum Einsatz, alle Testangebote seien freiwillig – das werde auch für die Kinder gelten.