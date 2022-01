Land will Steillagen mit allen Mitteln erhalten

Ausdrücklich begrüßt das Weinbauministerium in Mainz die Aktivitäten des DLR Mosel in puncto Drohneneinsatz in der Steillage, deren Forschung es unterstützt hat. Wie Dr. Sabine Fabich aus dem Ministerium betonte, habe Mainz „ein eklatantes Interesse daran, den Steillagenweinbau zu erhalten.“ Auch weil es gerade an der Mosel viele besondere Arten gebe, die „wir erhalten wollen“.

Mehrere Projekte zum Thema Biodiversität sprach sie an, so neben anderen das Projekt in den Weinbergsteillagen von Pommern an der Untermosel. Über neun Jahre ist dort die Population von Tagfaltern, Zikaden, Insekten und Reptilien untersucht worden. „Wir haben jetzt daher eine hervorragende Datengrundlage, das kann kein anderes Bundesland als Rheinland-Pfalz leisten und zur Verfügung stellen.“ Was den Drohneneinsatz betrifft: Diese neue Technik stehe jetzt auf rechtlich sicherer Basis. Dem Einsatz stehe nichts mehr im Weg. bro