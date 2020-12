Seit Samstag war die Sperrung des Bahnhofs Niederlahnstein aufgehoben und seit Betriebsbeginn am Montag rollen die Züge der Lahn-Eifel-Bahn (RE 25 und RB 23) wieder überwiegend planmäßig und der SEV wurde eingestellt. Diese Informationen wurden am Sonntag und Montag in den Auskunftssystemen der DB auch richtig dargestellt. Allerdings könnte sich dies am heutigen Dienstag wieder ändern, denn laut DB kommt es „aus technischen Gründen ab Dienstag, 8. September, für einige Tage“ zu fehlerhaften Informationen.