Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 15:37 Uhr

L102 Seminare Hunsrückhaus-BZ_k

Die rote Bank, mit der Matthias Schütte auf Wahlkampftour unterwegs war, birgt für ihn ein gutes Omen: „Die habe ich von Uwe Engelmann. Der hat damit die Wahl in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gewonnen.“ Jetzt steht sie in Schüttes Garten in Guldental.