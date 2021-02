Kurzbiografie

Pascal Badziong (32) ist in Heimbach-Weis aufgewachsen, wo er auch heute lebt. Nach dem Abitur 2007 studiert er an der Universität in Mainz Germanistik und Philosophie, außerdem absolviert er beim Linus-Wittich-Verlag eine journalistische Grundausbildung. Nach seinem Referendariat in Bonn ist der Alleinstehende Lehrer am Schloss Hagerhof in Bad Honnef (NRW) und unterrichtet dort Deutsch, Philosophie und Ethik.