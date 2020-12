Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 21:00 Uhr

Kurzbiografie

Peter Jung ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Er wohnt in Hardert und ist dort als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter der Gemeinde kommunalpolitisch aktiv, aber parteilos. Seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hat er von 1999 bis 2002 bei der Rengsdorfer VG-Verwaltung absolviert, anschließend leistete er seinen Grundwehrdienst ab und erwarb zwischen 2003 und 2005 an der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied die Fachhochschulreife Wirtschaft.