Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 14:46 Uhr

Kundenzahl wächst wieder – „Heimatliebe“ sorgt für glückliche Insekten Trotz der zunehmenden Wechselfreudigkeit konnte die Kundenzahl der OIE im Jahr 2019 und über den Jahreswechsel hinweg gesteigert werden. Daran hatten die Angebote, die persönliche Beratung vor Ort und die neue Initiative „Heimatliebe“ einen großen Anteil, ist sich der OIE-Vorstand sicher. Damit hat sich der Regionalversorger zum Ziel gesetzt, „die Region grüner zu machen“ und die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen.

Rund 7000 Kunden haben sich schon für das neue Ökostromprodukt „Heimatliebe“ entschieden, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht. Nun will die OIE auch ihrem Versprechen nachkommen, das sie zum Start der Initiative abgegeben hat: Für jeden OIE-„Heimatliebe“-Stromvertrag verteilt der Energiedienstleister zwei Wildblumensamentüten, und pro 200 Verträge wird ein Insektenhotel errichtet. „Mittlerweile sind wir damit sage und schreibe schon bei 14.000 Samentütchen und 35 Insektenhotels für die Region“, so der OIE-Vorstand. Zwischenzeitlich betrage der Anteil regenerativer Energien am OIE-Strommix bereits rund 60 Prozent und werde weiter ausgebaut.