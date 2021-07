Kulturkirche: Stadt im Austausch mit Kirchengemeinde Bei einer Zusammenkunft mit der Stadtspitze hat die Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen das Konzept der Christuskirche als Kulturkirche vorgestellt, wie Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt berichtet. „Es gibt eine hohe Bereitschaft, die Kirche als offenes Haus für verschiedene Kulturveranstaltungen zur Verfügung zu stellen“, berichtet Gibhardt. Dazu zählt vieles, was bislang in der Stadthalle stattgefunden hat, wie etwa Konzerte, Vortragsveranstaltungen oder Kabarett- und Comedyabende.

„Es ist alles denkbar, was in den kirchlichen Raum passt“, so Gibhardt. Für Veranstaltungen, bei denen getanzt und gefeiert wird, wie der Schützenball oder die Närrische Stadthalle, gilt das freilich nicht. Ein vollständiger Ersatz für die Stadthalle ist die Kulturkirche somit nicht. mif