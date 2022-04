Künftig sollen auch Frauen teilnehmen können

Dass sich der Friedensbußgang bisher nur an Männer und junge Christen richtet, liegt in dem Zeitgeist von 1982 begründet, wie Martin Schnitker erläutert. „Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass auch Frauen daran teilnehmen“, meint er. Für das kommende Jahr möchte Schnitker einen entsprechenden Vorschlag in die Gremien einbringen.