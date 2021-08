KSV hofft auf Medaillen bei der Schüler-DM Neben den Nachwuchs-Europameisterschaften steigt am Wochenende ein weiteres Großereignis im Kanuslalom: die deutschen Schüler-Meisterschaften in Schwerte. „Wir haben uns aufgeteilt. Ich bin mit meiner Frau Waltraud in Slowenien, mein Sohn Stefan fährt als Trainer mit den Schülern nach Schwerte“, erklärt Walter Senft, der Sportwart des KSV Bad Kreuznach.

Vor allem den starken Schülerinnen seines Vereins traut er bei der DM einiges zu. Milena Nikitina, Mascha Stambke und Viviana Fiedler ist im Einzel ein Finalplatz und im Teamwettbewerb eine Medaille zuzutrauen. Doch auch die Schüler Jan Zinner, Cosmo Kamm, Tarek Lemler und David Schiel haben in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht. „Sie waren alle mit im Trainingslager in Österreich und haben dort an sich gearbeitet und sich verbessert“, lobt Walter Senft. olp