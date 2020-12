Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 18:01 Uhr

Kritik an Ligenteilung

Nach Marco Reich kritisiert auch Andy Baumgartner die geplante Ligenteilung im Südwestdeutschen Fußballverband in der neuen Saison. Der zukünftige Trainer des Verbandsligisten SC Idar-Oberstein hält sie für unangebracht und fern jeder Praxis. So fragt er: „Wir soll ich denn einen 24-Mann-Kader bei Laune halten, wenn ich nur 16 Spiele habe? Die erste Konsequenz wird sein, dass der SC Idar II Meister der Landesliga wird, weil dort viele Spieler aus unserer Ersten auflaufen werden.“ Zudem hadert er, dass sich der sportliche Erfolg einer ganzen Saison bei dem neuen System mit zwei Staffeln und einem Entscheidungsspiel der Staffelsieger in 90 Minuten entscheide.